В Україні знизилося виробництво всіх видів м'яса

В Україні в січні-вересні 2012 року виробництво яловичини і телятини свіжої чи охолодженої становило 39 тис. тонн, що на 6,5% нижче аналогічного показника 2011 року.

Такі дані УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

За даними Держстату, у вересні було вироблено 4,7 тис. тонн даної продукції, що на 2% вище показника за вересень 2011 року.

За 9 місяців п.р. виробництво мороженої яловичини і телятини становило 10,1 тис. тонн, що на 13,6% менше показника за січень-вересень 2011 року. У вересні було вироблено 1,2 тис. тонн даної продукції, що на 10,3% нижче показника за аналогічний місяць 2011 року.

Виробництво свинини свіжої чи охолодженої в Україні в січні-вересні ц.р. становило 125 тис. тонн, що на 7,5% нижче показника 2011 року. У вересні було вироблено 12,1 тис. тонн даної продукції, що на 10,8% нижче показника за вересень 2011 року.

За 9 місяців 2012 року виробництво свинини мороженої становило 5,2 тис. тонн, що на 8,2% менше показника за січень-вересень 2011 року. У вересні в Україні вироблено 0,5 тис. тонн даної продукції, що на 9% нижче вересневого показника 2011 року.

Крім того, в січні-вересні 2012 року виробництво м'яса і субпродуктів харчових свійської птиці, свіжих чи охолоджених, становило 542 тис. тонн, що на 0,6% нижче показника за аналогічний період 2011 року. У вересні виробництво даної продукції становило 60,6 тис. тонн, що на 0,2% нижче показника за вересень 2011 року.

За 9 місяців п.р. виробництво морожених м'яса і субпродуктів харчових з домашньої птиці становило 53,3 тис. тонн, що на 14,4% менше, ніж у січні-вересні 2011 року. У вересні виробництво даної продукції становило 6,4 тис. тонн, що на 1,8% вище показника за вересень 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2011 році збільшила виробництво м'яса на 3,5% проти 2010 р. - до 3 млн тонн.