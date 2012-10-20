2012-й рік став одним з найтепліших за всю історію метеоспостережень в Україні

2012-й рік увійде до трійки найтепліших років в Україні за весь період метеоспостережень, які ведуться в Києві з 1881 року. Що підтверджує й аномально тепла осінь

Про це повідомив директор Центральної геофізичної обсерваторії України Олександр Косовець, пише "Комсомольская правда в Украине”.

Експерт розповів, що, попри те, що окремо практично жоден місяць цього року не був екстремально спекотним, сумарно 2012 рік увійде до числа трьох найтепліших років за весь період метеоспостережень.

"Якби не було лютого, який виявився на другому місці за холодом з 1929 року, то цілком можливо, що 2012-ою здобув би й першість, а так лютий зіпсував нам всю статистику", - відзначив він.

Крім того, науковець нагадав, що цього року в Києві було найтриваліше літо з 1881 року.

"Власне, я думаю, що воно і й щодо пізнішого часу є найдовшим. Нам говорять, що найтепліше було в період Київської Русі, але інструментально це не підтверджено. А за погодою у нас почали спостерігати з 1881 року, але й досі явно такого тепла не було. Тобто, можна говорити, що минуле літо найтепліше за всю другу половину другого і початку третього тисячоліть", - запевнив директор обсерваторії.

Характеризуючи нинішню теплу осінь, О.Косовець заявив, що зараз температура також вища за норму. За його словами, підсумкова середня температура жовтня перевищить норму, але, швидше за все, не рекордно.

Подібні явища, як відзначив учений, повністю відповідають загальній тенденції глобального потеплення. "Раніше, хоч температура і піднімалася, але не так явно, як зараз", - наголосив він.