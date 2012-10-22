Україна може ввести квоти на експорт пшениці - учасники ринку

Україна може ввести квоти на експорт пшениці, оскільки експортний потенціал за умови збереження середньомісячного експорту 1,3 млн. тонн може бути вичерпаний до середини листопада.

Про це стало відомо від трейдерів, наголошується в публікації «Баланс тижня» на сайті «УНІАН економіка».

Зокрема, за інформацією трейдерів, Міністерство аграрної політики і продовольства України вже попередило їх про можливість введення квот з 15 листопада.

Проте обсяги квот поки що невідомі.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Мінагропрод повідомив про те, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпаний 15-20 листопада.

“Щомісяця обсяги експорту становлять близько 1,3 млн. тонн зерна пшениці, що майже вдвічі більше минулорічного. Таким чином, на 15-20 листопада цього року експортні можливості України щодо зерна пшениці можуть бути вичерпані (близько 5-5,3 млн. т)”, - йдеться в повідомленні міністерства.

Між Мінагропродом України і трейдерами в жовтні 2011 р. був підписаний меморандум, згідно з яким, можливі обсяги експорту пшениці становлять 4 млн. тонн.

У вересні 2012 р. Мінагропрод попереджував, що може ввести мораторій на укладення експортних контрактів щодо пшениці після того, як її експорт досягне 4 млн. тонн (це очікувалося в лютому 2013 р.)

У жовтні трейдери і міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк домовилися про можливість збільшення обсягів експорту максимум до 5,5 млн. тонн.

У липні 2012 р. міністр М.Присяжнюк виключив вірогідність введення квот на експорт зерна з України в 2012-2013 МР (липень 2012 – червень 2013 року).

Квоти на експорт зерна з України діяли в 2010-2011 МР.