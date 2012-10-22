Україна за 9 місяців збільшила виробництво соняшникової олії на 22,4%

В Україні за підсумками січня-вересня 2012 року виготовлено 2,564 млн тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 22,4% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у вересні п.р. в країні вироблено 267 тис. тонн олії, що в 2,3 раза більше, ніж у серпні 2012 року, і на 18,8% більше, ніж у вересні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами галузевої асоціації «Укроліяпром», виробництво соняшникової олії в Україні в 2012/2013 маркетинговому році (вересень 2012 р. – серпень 2013 р.) може скоротитися до 3,6 млн. тонн з 3,8 млн. тонн у минулому маркетинговому сезоні у зв'язку зі зменшенням урожаю соняшнику.

При цьому експорт соняшникової олії очікується на рівні минулого року – 3,2 млн. тонн.

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