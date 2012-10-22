Kernel ввів в експлуатацію елеватор у Черкаській області

Найбільший в Україні виробник соняшникової олії і великий експортер зерна агрохолдинг Kernel запустив пункт з приймання, зберігання і первинної переробки зерна потужністю 60 тис тонн зерна на рік у с. Будище Черкаської області. Про це сказано у повідомленні Черкаської облдержадміністрації.

Повідомляється, що новий елеватор – третій на рахунку дочірнього підприємства агрохолдингу - «Кононовський елеватор», основним видом діяльності якого є складське господарство.

Згідно з інформацією заступника директора підприємства «Кернел-Трейд» Олександра Головіна, компанія планує побудувати ще 5 елеваторів у регіоні.

Довідка УНІАН. Kernel – одна з найбільших в Україні агропромислових компаній. Холдинг, контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, виготовляє сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговельними марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському і Волчанському олієекстракційних заводах.

Kernel, який вийшов на Варшавську фондову біржу в 2007 році, є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з минулого року включено до індексу «голубих фішок».

Компанія, яка продала в рамках IPO 36% акцій за 221 млн. доларів, після чого провела ще декілька додаткових розміщень, на останньому закритті коштувала близько 1,4 млрд доларів.

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