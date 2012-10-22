Український Milkiland у листопаді розпочне реконструкцію свого заводу в Польщі

Варшава. Один з найбільших в Україні виробників молочних продуктів - компанія Milkiland планує в листопаді розпочати реконструкцію купленого в кінці літа 2012 року заводу "Островія" у Польщі, повідомила прес-служба компанії у понеділок, 22 жовтня.

«Головна мета реконструкції полягає у приведенні потужностей заводу у відповідність з вимогами контрольних органів Російської Федерації і України для подальшого отримання ліцензій на експорт сирів до цих країн. Ми плануємо закінчити цю роботу і одержати відповідні ліцензії навесні 2013 року», - відзначив головний виконавчий директор Milkiland N.V. А.Юркевич, якого цитує прес-служба.

Компанія також повідомляє, що частину потужностей заводу, які їй належать, передасть в оренду молочному кооперативу Spolmlek до 31 січня 2013 року.

"Після закінчення терміну оренди «Мілкіленд» працевлаштує більш як 60 співробітників, які зараз працюють на «Островії» за договором із «Spolmlek», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Milkiland придбав завод "Островія", що містить у центральній Польщі, на початку серпня 2012 року за 12 млн євро. Завод здатний, зокрема, щороку виготовляти 15 тис тонн твердих сирів, а також йогуртів і обробленого молока.

Компанія заявила про намір вивести куплений завод на планові потужності із переробки в 2013-2014 році, інвестувавши у нього ще близько 8 млн євро.

Довідка УНІАН. Заснована в 1994 році Milkiland, яка також володіє 10 заводами в Україні і "Останкінським молочним комбінатом" у Москві щорічною потужністю із переробки більш ніж 1,1 млн тонн молока, за першу половину 2012 року одержала 6,3 млн євро чистого прибутку, що на 6,4% менше за показник аналогічного періоду 2011 року.