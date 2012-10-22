Виробництво обробленого молока за 9 місяців зросло на 6%

В Україні за підсумками січня-вересня 2012 року виробництво рідкого обробленого молока збільшилося на 6,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становило 6297 тис тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, у вересні п.р. було виготовлено 76,1 тис тонн молока, що на 6,6% менше, ніж у серпні 2012 року, і на 7,3% більше, ніж у вересні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за підсумками 2011 року виробництво рідкого обробленого молока зросло на 6,1% у порівнянні з 2010 роком – до 859 тис тонн.