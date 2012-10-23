Присяжнюк хоче розвивати співпрацю з Бангладеш

Україна зацікавлена у розвитку співпраці з Народною Республікою Бангладеш і планує збільшити постачання м'яса птиці, яєчного порошку, а також соняшникової олії на бенгальський ринок.

Про це за підсумками зустрічі міністра Миколи Присяжнюка з Надзвичайним і Повноважним Послом Народної Республіки Бангладеш Сайфулом Хоком у понеділок повідомила УНІАН прес-служба Мінагрополітики.

Крім того, за словами М.Присяжнюка, Україна виявляє зацікавленість у розвитку проектів інфраструктури в бенгальському порту Читагон. Зокрема, йдеться про будівництво елеваторів і постачання портового устаткування, а також запуск мукомельного підприємства і потужностей із перевалки соняшникової олії.

Згідно з повідомленням, за 8 місяців поточного року Україна експортувала до Бангладеш продукції на суму 2,8 млн дол. При цьому загальний товарообіг між країнами за вказаний період становив 3,9 млн дол. У 2011 році сума експортованої сільгосппродукції з України до Бангладеш досягла 34,9 млн грн.