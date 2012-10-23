Аграрний фонд з 1 листопада розпочне форвардні закупівлі зерна

Аграрний фонд України розпочне форвардні закупівлі продовольчого зерна пшениці і ячменю, а також фуражного зерна ячменю урожаю 2013 року з 1 листопада 2012 року.

Про це йдеться в оголошенні, опублікованому в газеті «Голос України» № 199(5449) від 23 жовтня.

Згідно з оголошенням, Аграрний фонд планує купити за форвардними контрактами 1,3 млн. тонн зерна. При цьому мінімальна партія поставки пшениці на вимоги фонду становить 5 тис. тонн, жита — 0,5 тис. тонн, ячменю — 1 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Кабінет міністрів України переглянув процедуру державних форвардних закупівель зерна в частині термінів і механізму розрахунків вартості форвардного біржового контакту. Згідно з постановою Кабміну, виплати за форвардними контрактами на зерно здійснюватимуться в 2 етапи, перший з яких - авансовий — становитиме 50% мінімальної інтервенційної ціни, і другий - остаточний - буде розрахований на основі середньозваженої ціни фіксингу, яка складеться на Аграрній біржі на момент переоформлення зерна. При цьому плата за використання авансових коштів буде розрахована на основі інформації Нацбанку про середньозважений відсоток за банківські кредити, надані строком до 12 календарних місяців. Термін поставок і остаточного розрахунку визначатиметься умовами контракту.

Крім того, постанова Кабміну передбачає укладення форвардних контрактів під час осінньо-польових робіт.