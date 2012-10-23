Тігіпко запевняє, що у Кабміні немає розмов про заборону на експорт зерна

Уряд не розглядає можливість запровадження квот на експорт зерна або повної заборони експорту.

Про це УНІАН заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.

«Жодні розмови про запровадження квот або заборону на експорт не ведуться. Я вважаю, це було б вкрай негативним кроком", - зазначив С.Тігіпко

Водночас віце-прем'єр уточнив, чому уряд відмовляється перешкоджати експорту зерна.

"Ми мали далеко не найкращий рік за обсягами, і треба дати виробникам скористатися високими цінами на зовнішніх ринках, вони повинні компенсувати свої втрати врожайності. Я вважаю, що держава не повинна втручатися зараз сюди», - сказав С.Тігіпко

Він також назвав спекулятивними розмови про запровадження заборони на зерновий експорт. «Якщо вони (розмови про заборону експорту - УНІАН) не ведуться на рівні уряду, то вони, напевно, спекулятивні», - додав віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Міністерство аграрної політики і продовольства заявило, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпано 15-20 листопада.

Водночас перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк звернув увагу зернотрейдерів, що на 19 жовтня було законтрактовано на зовнішні поставки 5,4 млн. тонн пшениці, що вже 1,4 млн. тонн більше, ніж було зазначено в Меморандумі.

У зв'язку з цим чиновник закликав зернотрейдерів виважено поставитися до подальшого укладення контрактів.

Раніше Мінагропрод і зернотрейдери підписали Меморандум, яким було встановлено, що експорт зерна з України у 2012/13 МР не перевищить 4 млн. тонн пшениці, 3 млн. тонн ячменю і 12,4 млн. тонн кукурудзи.

Пізніше в жовтні міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк висловив припущення про збільшення експорту пшениці до 5 млн. тонн.