Депутат пропонує заборонити продаж алкоголю та пива з 20 години вечора до 11 години ранку

Народний депутат України Руслан Зозуля (позафракційний) вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення боротьби з масовим пияцтвом".

Як передає кореспондент УНІАН, в даному законопроекті передбачено введення заборони на продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) з 20 години вечора до 11 години ранку, а також заборони на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів на відстані менше 300 метрів від загальноосвітніх навчальних і дошкільних закладів.

Законопроект встановлює також заборону вживання алкоголю на вулицях, у парках, скверах і під'їздах житлових будинків (гуртожитків), інших місцях громадського знаходження і відпочинку.

Даним законопроектом передбачається, що розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення) та в інших заборонених законом місцях, крім підприємств торгівлі і громадського харчування, в яких продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на розлив дозволено відповідним органом місцевого самоврядування, або поява в громадських місцях у п'яному вигляді - тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також у законопроекті передбачено, що розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві (на робочих місцях, у приміщеннях і на території підприємств, установ, організацій) або перебування на роботі у нетверезому стані, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, пропонується внести зміни до законодавства, передбачивши, що участь майстрів, начальників дільниць, змін, цехів та інших керівників у розпиванні з підлеглими їм працівниками пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві або невжиття ними заходів щодо відсторонення від роботи осіб, які перебувають у нетверезому стані, або приховування ними випадків розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв чи появи на роботі в нетверезому стані підлеглих їм працівників, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законопроектом передбачено, що доведення неповнолітнього до стану сп'яніння батьками неповнолітнього, особами, які їх замінюють, або іншими особами - тягне за собою накладення штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що сьогодні рівень споживання алкоголю в Україні "є одним з найвищих у світі і становить близько 20 літрів абсолютного спирту на душу населення на рік (офіційна статистика повідомляє про 12-13 літрів)". "Щороку через алкоголізм в Україні помирає понад 40 тисяч людей, за даними Національної ради з питань охорони здоров'я" - сказано в ній. У записці зазначається, що, за даними екс-міністра охорони здоров'я України професора Миколи Поліщука, щодня алкоголь вбиває 40 українців.

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