Україна може подвоїти експорт кукурудзи до країн Далекого Сходу

Україна може подвоїти обсяг експорту кукурудзи до країн Далекого Сходу в 2012-2013 маркетинговому році (МР, липень 2012 - червень 2013 рр.) до 4 млн тонн.

Про це йдеться у дослідженні аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

«Значний експортний потенціал української кукурудзи, приваблива ціна в порівнянні з американською кукурудзою, а також заявлені наміри Китаю щодо імпорту українського зерна дають усі підстави прогнозувати потенційний експорт кукурудзи з України на Далекий Схід у цьому маркетинговому році до 4 млн тонн», - наголосив у дослідженні експерт ринків продукції рослинництва УКАБ Роман Сластьон.

Згідно з експертними даними, у 2011-2012 МР експорт української кукурудзи в країни Далекого Сходу становив 1,95 млн тонн. При цьому 90% цієї культури постачались до Японії і Південної Кореї. Експерти також відзначають, що за підсумками минулого маркетингового року в загальному обсязі імпорту кукурудзи Південною Кореєю частка України становила 12%, Японії - 6%. Водночас роком раніше Україна практично не поставляла кукурудзу до цих країн.

Автори дослідження також звернули увагу, що згідно зі звітом МВФ "Світові економічні перспективи", за останні 2 роки далекосхідні країни відчувають нестачу власних запасів зернових і олійних культур, що відкриває значні експортні можливості для України.

Як повідомляв УНІАН, станом на 22 жовтня в Україні було зібрано 13,4 млн тонн кукурудзи, середня врожайність культури становила 43 ц/га.

Мінагропрод та зернотрейдери підписали меморандум, за яким домовилися, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн тонн, у тому числі 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.