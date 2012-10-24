Nestlé S.A. в Україні, один з найбільших виробників продуктів харчування, у поточному році інвестував у нарощування потужностей Львівської кондитерської фабрики «Світоч» близько 130 млн грн.

Про це УНІАН повідомив директор компанії з корпоративних зв'язків і комунікацій Геннадій Радченко.

За його словами, інвестиції було спрямовано на запуск ліній із виробництва шоколадних батончиків і вагових цукерок, а також придбання нового фасувального устаткування для розчинної кави. Г.Радченко не уточнив потужностей нових ліній, проте повідомив, що введення в експлуатацію лінії з виробництва батончиків Lion дозволить подвоїти обсяг їх продажів до 120 млн грн на рік.

Довідка УНІАН. Nestlé – один із найбільших виробників продуктів харчування у світі. Nestlé належить 449 фабрик у 83 країнах світу. Річний обсяг продажів Nestlé у світі досяг у 2010 році 109,7 млрд швейцарських франків. Крім виробництва продуктів харчування, Nestlé володіє акціями підприємств парфюмерно-косметичної промисловості.

У 1998 році Nestlé S.A. придбав контрольний пакет акцій ЗАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». У травні 2003 року у Києві було засновано ТОВ «Нестле Україна». В кінці 2003 року Nestlé S.A. придбав 100% акцій підприємства «Волиньхолдинг» (ТМ «Торчин»). У 2010 році Nestlé S.A придбав ТОВ «Техноком», виробника продуктів швидкого приготування під ТМ «Мівіна».