«Дружба-Нова» за 9 місяців збільшила чистий прибуток більш ніж удвічі

Велика українська агрокомпанія «Дружба-Нова» за підсумками 9 місяців 2012 року збільшила чистий прибуток до 68,131 млн грн з 30,878 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Про це мовиться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за звітний період чистий дохід компанії збільшився у 2,3 раза - до 409 млн грн.

Валовий прибуток за 9 місяців зріс у 2,6 раза і становить 157,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні агрокомпанія «Дружба-Нова» заявляла про плани збільшення доходів від реалізації продукції рослинництва в 2012 році в 2,6 раза - до 160 млн дол. Таких результатів планувалося досягти за рахунок інвестицій в агропромислові технології і технічне переоснащення виробництва.

Довідка УНІАН.Засноване в 2001 році агропромислове підприємство «Дружба-Нова» займається рослинництвом і тваринництвом у Чернігівській, Сумській і Полтавській областях. На даний час контролює земельний банк загальним розміром більш як 110 тис га і володіє більш ніж 5-тисячним поголів'ям великої рогатої худоби.