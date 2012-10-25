Кабмін затвердив реалізацію проекту «Село майбутнього»

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Деякі питання підготовки до реалізації проекту «Село майбутнього» як складової національного проекту «Відроджене скотарство»- розробка і реалізація розвитку скотарства» (№ 953 від 15 жовтня) у підтримку державою реалізації проекту «Село майбутнього».

Про це йдеться у газеті «Урядовий кур'єр» № 195 (4839) від 25 жовтня 2012 року.

Проект передбачає створення селекційно-генетичного центру, який забезпечить системне оновлення молочного стада великої рогатої худоби, будівництво агропромислового комплексу з виробництва м'ясо-молочної і плодоовочевої продукції у Харківській області, розвиток соціально-побутової інфраструктури для фахівців галузі. Згідно з текстом постанови, реалізація програми розрахована на період з 2013 по 2022 рр.

Згідно з очікуваннями уряду, реалізація програми зможе залучити близько 150 млн дол. інвестицій, замінити існуючі породи ВРХ на високопродуктивну голштинську породу корів, що дають надої понад 19 тис. кг молока на рік.