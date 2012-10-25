Податківці вилучили з обороту незаконного алкоголю і тютюну на суму понад 130 млн грн

Співробітники податкової міліції під час боротьби з незаконним виробництвом і розповсюдженням підакцизних товарів з початку 2012 року вилучили з обороту 193,4 тис. декалітрів алкогольних напоїв (майже 3 млн. пляшок), загальною вартістю 96,3 млн. грн і 4,8 млн. пачок тютюнових виробів на суму 41 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ з посиланням на дані Головного управління податкової міліції.

Згідно з повідомленням прес-служби, з початку року податківці розкрили 626 злочинів, пов'язаних із незаконним виробництвом і оборотом підакцизних товарів і марок акцизного податку, закрили 227 незаконних виробництв лікеро-горілчаної продукції і вилучили з обороту 219 тис. декалітрів спирту на загальну суму понад 60 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні-липні 2012 року податківці виявили 4 тис. 626 порушень під час перевірок підприємств, що працюють на ринку спирту, алкоголю і тютюну. Порушників було оштрафовано на суму 65,1 млн. грн.