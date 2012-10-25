Міцний алкоголь в Білорусі подорожчав у понад півтора раза

Мінськ. У Білорусі із сьогоднішнього дня підвищені мінімальні ціни на алкоголь міцністю понад 28% більш ніж у півтора раза.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки Білорусі, відповідне рішення міститься в постанові Міністерства економіки Білорусі від 18 жовтня 2012 року № 87 «Про внесення змін до постанови Міністерства економіки Республіки Білорусь від 31 березня 2011 року № 49», яке встановило нові граничні мінімальні ціни на алкогольну продукцію міцністю понад 28%.

Так, згідно з документом, гранична мінімальна відпускна ціна (без ПДВ) на алкоголь білоруського виробництва міцністю 40% за 0,5 літра (з вартістю споживчої тари) збільшена на 51,4% - до 21,5 тис. рублів (2,53 дол.), роздрібна ціна (з ПДВ) збільшена на 51% - до 29,6 тис. рублів (3,49 дол.).

«Гранична мінімальна відпускна ціна на імпортні алкогольні напої міцністю 40%, якіреалізуються на території Білорусі, збільшена на 51,5% і становитиме 43 тис. рублів (5,1 дол.)», - відзначили в Мінекономіки Білорусі.

У прес-службі Мінекономіки зазначили, що дане рішення ухвалене у зв'язку зі зростанням ставок акцизів.

«Виробники та імпортери алкогольної продукції, а також торговельні організації не мають права реалізовувати алкогольну продукцію (міцністю понад 28%) дешевше цін, встановлених цією постановою», - підкреслили в прес-службі.

Напередодні в багатьох магазинах Мінська відзначався підвищений попит покупців на міцне спиртне. У результаті в деяких торгових точках до кінця дня прилавки були порожні.

Довідка УНІАН. Попереднє підвищення граничних мінімальних цін на алкогольну продукцію міцністю понад 28% у Білорусі було 26 квітня 2012 року, тоді роздрібна ціна становила 19,6 тис. рублів.

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