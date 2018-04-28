Ціни на свинину тримають у "передвиборному загоні"

Ціни на м'ясо, насамперед на свинину, повільно повзуть вгору, а до кінця року експерти очікують різкішого стрибка. Думки розходяться хіба щодо того, наскільки істотним виявиться зростання: одні експерти прогнозують рекордні плюс 30%, інші ж називають цифру майже вдвічі меншу - 15-20%.

Наразі, працюючи на межі рентабельності, виробники ледве стримують ціни на свою продукцію, оскільки бояться невдоволення влади напередодні парламентських виборів.

Але в будь-якому випадку вже можна констатувати, що прогнози, які робили влітку щодо подорожчання м'яса, були занадто оптимістичними. Скажімо, представники профільного міністерства в липні говорили про 10-відсоткове подорожчання, деякі експерти також оперували цифрами в межах 10% зростання. Наприклад, в Українській аграрній конфедерації казали, що ціни на м'ясо можуть зрости в межах 5-7%, максимум 10%.

Однак ситуація зі зростанням цін знову спрацювала за принципом таксі: "що далі - то дорожче". З кожним місяцем до прогнозів подорожчання потихеньку додавалися ще 3-5%, і вже до початку жовтня "на лічильнику" набігло чимало. Лідером за темпами подорожчання стала свинина і вона ж, судячи з усього, втримає це лідерство і надалі. Наприклад, президент Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України Іван Томич вважає, що до кінця року вартість свинини зросте відсотків на 25 від сьогоднішніх 45-60 грн/кг, а на початку наступного року свинина взагалі може "піти на рекорд" і подорожчати на 30%.

Передумови до подорожчання окреслилися досить чітко, і головну роль тут знову відіграє істотне зростання в ціні зернових, а значить, і кормів. Крім того, особливість 2012 року, зокрема перших п'яти місяців, полягає в тому, що дуже значно зріс імпорт м'яса. І в основному збільшився імпорт свинини (за п'ять місяців п.р. Україна імпортувала 64 тис тонн свинини), який став, за оцінками УАК, рекордним за останні п'ять років. Але якщо влітку імпорт був дешевим і якимось чином стримував внутрішні ціни, то до осені свинина подорожчала скрізь.

Спробуємо все-таки зрозуміти, чи зможе значне подорожчання зерна і рекордний імпорт обернутися не менш рекордним зростанням цін на свинину.

Свинина кормами дорожчає

Не хочеться вкотре кепкувати з приводу "національного продукту", обговорювати роль і місце свинячого сала і м'яса в кулінарних уподобаннях українців і дивуватися через недоречність такого подорожчання і, тим більше, збільшення імпорту.

На жаль, саме свинина є найбільш вразливою до впливу різних супутніх факторів. Серед усіх видів м'яса в собівартості свинини найбільша частка відгодівлі. За оцінкою Томича, ця цифра коливається в межах 65-70%. З огляду на зростання цін на зернові культури в світі, у тому числі на використовувані у тваринництві ячмінь і кукурудзу, ціни на них в Україні як експортно орієнтованій країні також піднялися. Як наслідок, собівартість тваринництва зросла, і без вирівнювання «рахунків» виробники можуть і зовсім втратити інтерес до продовження свого бізнесу.

Як відзначає голова Спілки птахівників України Олександр Бакуменко, тваринники цього року вкладають у вирощування худоби на 15-20% більше, ніж торік. На його думку, саме в таких межах і має зрости ціна на готову продукцію. «Якщо питома вага комбікорму становить 55-70% у структурі собівартості, то собівартість мінімум підвищилася на 15-20%. Це стосується і яєць, і м'яса, і птиці, і свинини, і яловичини», - наголошує О.Бакуменко.

Виробникам, які мають у своєму розпорядженні всі ланки ланцюжка виробництва: від вирощування сільгоспкультур, їх переробки для відгодовування худоби до випуску готової м'ясної продукції, - контролювати рівень ціни продукту простіше. Середні та дрібні господарства все ще можуть балансувати на перехідних зернових запасах. Але так триватиме зовсім недовго, вважають експерти. Якщо сьогодні виробники не поспішають йти ва-банк через побоювання з приводу адміністративного пресу напередодні парламентських виборів, то в листопаді-грудні ціни своє візьмуть.

Варто відзначити, що донедавна значних коливань у вартості м'яса не спостерігалося. Навіть більше, ціни на свинину подекуди короткочасно знижувалися, що експерти пояснюють обмеженням ввезенню до Російської Федерації продукції двох великих українських виробників, яка не відповідає стандартам Россільгоспнагляду. На попиті на свинину і побоюваннях споживачів позначилася й африканська чума українських свиней, яку було діагностовано і ліквідовано влітку в Запорізькій області.

До Тули - зі своїм самоваром, а до України - зі свининою

На тлі стабільного скорочення поголів'я свиней в Україні, у першому півріччі експерти м'ясного ринку зафіксували рекордні за 5 років обсяги імпорту м'яса до України. За даними Української аграрної конфедерації (УАК), у січні-травні 2012 р. було імпортовано в 3,3 раза більше свинини, ніж за аналогічний період минулого року (і як уже згадувалося, цей імпорт став рекордним за останні 5 років). Причини такого стрибка прості - м'ясо, що привозиться, було значно дешевшим за українське. За словами генерального директора УАК Олександра Ярославського, свинину ввозили за ціною 20-23 грн/кг, при цьому гуртово-відпускна ціна на внутрішньому ринку становила близько 34-35 грн/кг. Таким чином, дешевий імпорт тримав «у тонусі» українського виробника.

Однак на сьогоднішній день, за словами фахівця УКАБ Єлизавети Святківської, ситуація змінилася, оскільки вартість імпортного м'яса також зросла.

«За очікуваннями, ціна на свинину повинна була б зростати. Знову ж таки - подорожчання кормів, а з іншого боку - ми імпортуємо свинину, а ціна на свинину в сусідній Європі зросла. Якщо 3-4 місяці тому ціна у Європі в середньому була 1,5-1,6 євро за кг туші, то вже нині становить близько 2 євро за кг. Відповідно, дешевого імпорту не очікується, а коли немає дешевого імпорту, у вітчизняного виробника більше можливостей підняти ціну», - розповіла Святківська.

Хоча не Європою єдиною поповнюється український м'ясний ринок і не так уже багато добірного м'яса ввозиться в Україну, адже в основному до нас ввозять неякісне м'ясо і обрізки для переробників. Останнім часом українським виробникам доводиться активно конкурувати з недорогою бразильською свининою, частка якої у структурі імпорту сьогодні становить близько 50%, повідомляє профільне українське видання «ПроАгро».

Чому ж українські переробники віддають перевагу імпортній продукції? Крім фактора ціни, роль відіграє також стандартизація і якість продукції. Як пояснює Святківська, українські переробні підприємства зазвичай вимагають продукцію певної категорії, а в Україні, за її словами, «доводиться закуповувати частину у населення, частину - у сільгосппідприємств, колишніх колгоспів тощо - у кожного різна відгодівля, різна порода, і тому сформувати належної якості однорідну партію продукції українським підприємствам, які займаються сировиною, буває складно».

Уряд України передбачив спосіб стимулювання тваринницької та м'ясопереробної галузей і запропонував господарствам дотацію за здачу великої рогатої худоби та свиней на переробку. Розмір дотації залежатиме від ваги тварини і в середньому становитиме близько 2,5 гривні за кілограм живої ваги. Оцінювати дію цієї ініціативи ще рано, оскільки постанова була прийнята тільки в жовтні, але відкритим залишається питання, чи захочуть переробники купувати цю худобу.

Подорожчання м'яса - побурчали і... змирилися

Судячи з усього, потрібно зупинитися на стриманому прогнозі подорожчання свинини до кінця року в межах 20-25%. Рекордні 30% зростання на початку наступного року якщо й будуть, то, скоріш за все, виявляться короткочасними і будуть обумовлені зокрема й спекулятивним моментом - закінченням Різдвяного посту.

Споживач уже поступово починає реагувати на подорожчання свинячого м'яса: хтось скорочує його купівлю, а хтось і взагалі переключається на дешевші аналоги. Ба більше, що стосується вартості, наприклад яловичини і м'яса птиці, то нинішня ситуація і прогнози аналітиків більш оптимістичні і приємні для гаманця покупця. Так, за оцінками експертів, ціни на куряче м'ясо майже не зміняться або зростуть у межах 5%, яловичина додасть у ціні близько 10-15%. При цьому експерти вважають, що споживачі зможуть «пережити» таке підвищення цін без відмови від нинішнього обсягу споживання яловичини-курятини. Хоча самому споживачеві буде видніше. А поки що дедалі більше намічається обхідний «білковий шлях» - яйця. Шкода від їх переїдання понад фізіологічну норму українцями ще не доведена. Хоча і на цей продукт ціна не стоїть на місці...

Анастасія Новікова (УНІАН)