В Україні створять Єдиний держреєстр тварин

Міністерство аграрної політики і продовольства України затвердило постанову про Єдиний державний реєстр тварин, яким пропонується вести облік сільськогосподарських тварин у вигляді електронної бази даних.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Як йдеться у повідомленні прес-служби, після набрання документом сили усім сільськогосподарським тваринам видадуть документи встановленого зразка і привласнять ідентифікаційні номери у межах їх виду.

Наголошується, що в реєстрі буде вказано інформацію про тварин, а не про господарів.

У Держветфітослужбі нагадали, що наявність документів на худобу і проходження ідентифікації є необхідними умовами для отримання бюджетної дотації за зберігання і утримання молодняку великої рогатої худоби. Крім того, контроль над поголів'ям худоби необхідний для забезпечення сприятливої епізоотичної ситуації в країні.

Раніше процедуру ідентифікації здійснювало ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин», на сьогодні ці повноваження належать Державній ветеринарній і фітосанітарній службі.