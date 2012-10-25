«Молочний альянс» запустив завод із виробництва дитячого харчування у Київській області

Група компаній «Молочний альянс», один з найбільших виробників молочної продукції в Україні, запустила молочний завод із виробництва дитячого харчування «Яготинське для дітей» (філіал ПАТ «Яготинський маслозавод») в смт Згурівка (Київська область).

Про це УНІАН повідомила прес-служба групи «Молочний альянс».

Згідно з прес-релізом, у будівництво нового заводу інвестовано 139,5 млн грн.

Асортимент заводу включатиме молоко питне стерилізоване вітамінізоване, вітамінізований кефір, йогурт, сир і сирні пасти.

Як повідомляв УНІАН, згідно з планами групи «Молочний альянс», у перший рік завод випускатиме близько 10 тонн молочної продукції на день. При цьому проектна потужність першої черги заводу становить 40 тонн на добу. Запуск другої черги дозволить збільшити потужність заводу до 60 тонн продукції на день.

Довідка УНІАН. ПАТ «Яготинський маслозавод» входить до складу холдингу АТ «Молочний альянс» і випускає 16 видів молочної продукції під торговою маркою «Яготинське».

«Молочний Альянс» - група компаній, яка об'єднує підприємства з виробництва і збуту сирів і цільномолочної продукції. До складу холдингу входить 9 виробничих підприємств молочної галузі: Пирятинський, Баштанський, Городенківський, Тростянецький, Новоархангельський сирзаводи, Золотоношський комбінат олійництва, Яготинський маслозавод, Філіал ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей», Варвамаслосирзавод і компанії «Еталонмолпродукт» і Торговий Дім «Еталон», які забезпечують продаж продукції підприємств холдингу в Україні і за кордоном. Продукція підприємств холдингу випускається під брендами «Пирятінъ», «Славія», «Яготинське», «Яготинське для дітей».