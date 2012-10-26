Україна та Швеція мають намір співпрацювати в розвитку рибного господарства

Україна та Швеція ведуть переговори про створення спільних підприємств у сфері рибного господарства, а також розвитку співпраці в реалізації інвестпроектів у агросекторі України.

Про це було сказано 26 жовтня в ході зустрічі першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Івана Бісюка та Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Швеція Стефана Гуллгрена, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Україна зацікавлена в створенні спільних українсько-шведських підприємств із вирощування прісноводих риб на території України, оскільки в Україні є багато прісноводих водойм, які необхідно використовувати для виробництва риби», - зазначив під час зустрічі І.Бісюк.

Присутній на зустрічі голова Держагентства рибного господарства Віктор Дроник підкреслив, що Україна вестиме роботу зі збільшення продуктивності акваторії Чорного й Азовського морів. За його словами, українська сторона зацікавлена у вивченні шведського досвіду в збереженні й переробці риби.

У свою чергу С.Гуллгрен висловив готовність Швеції забезпечувати технічну допомогу при впровадженні інноваційних технологій в аграрний сектор України.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в січні-серпні 2012 р. було виловлене й видобуто 121,5 тис. тонн риби та інших водних живих ресурсів, що на 3,4% більше аналогічного показника за 2011 рік.

Вилов риби за 8 місяців зріс на 0,6% - до 113,5 тонн, що становить 93,4% загального обсягу. Обсяг видобутку інших водних живих ресурсів збільшився в 1,7 раза і становив 8 тис. тонн.

Нагадаємо, в 2011 році в Україні виловлено й видобуто риби та інших водних живих ресурсів 211,2 тис. тонн, що на 3,4% менше, порівняно з 2010 роком, зокрема риби - 205,3 тис. тонн (97,2% загального обсягу), або на 4,5% менше.