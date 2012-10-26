«АПК-Інвест» за 9 місяців збільшив дохід на 60%

Агрохолдинг «АПК-Інвест», один з великих виробників свинини в Україні, за 9 місяців п.р. збільшив дохід від реалізації продукції до 562 млн грн з 352 млн грн за аналогічний період минулого року. Про це мовиться у прес-релізі компанії.

Згідно з повідомленням, за 9 місяців п.р. м'ясокомбінат «АПК-Інвест» випустив більш як 21 тис тонн готової продукції.

Виробництво охолоджених свинячих напівфабрикатів за звітний період збільшено на 40% - до 18,2 тис тонн, ковбасних виробів - на 56%, до 2,81 тис. тонн.

Також наголошується, що поголів'я тваринницьких комплексів «АПК-Інвест» за підсумками 9 місяців п.р. збільшилося на 46% і становить 206,7 тис голів одночасного утримання. У зв'язку зі зростанням поголів'я тварин виробництво комбікормів збільшено на 60% - до 96,8 тис тонн.

Крім того, за підсумками 9 місяців п.р. компанія заявляє про розширення мережі фірмових магазинів «М’ясна весна» до 95 точок із 54. При цьому більшість магазинів були відкриті у Луганській області.

Довідка УНІАН. ПрАТ «АПК-Інвест» здійснює повний замкнутий цикл виробництва охолодженої свинини - від вирощування зернових і виробництва комбікормів до тваринництва, м’ясопереробки і реалізації готової продукції. «АПК-Інвест» володіє виробничими потужностями у Червоноармійському і Костянтинівському районах Донецької області. Компанія представлена продукцією ТМ «М’ясна весна» і «Ковбасхарчопром».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Ціни на свинину тримають у "передвиборному загоні"