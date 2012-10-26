Українські аграрії кажуть, що заборона на експорт пшениці не вплине на світові ціни

Намір України ввести заборону на експорт пшениці не провокує світового підвищення цін на цю культуру, йдеться у повідомленні Української аграрної конфедерації (УАК) від імені генерального директора Сергія Стоянова.

«Ще одне підтвердження, м'яко кажучи, не дуже жорсткого зв'язку між нашою «забороною» і їхніми цінами на пшеницю: 25 жовтня торги щодо пшениці на всіх світових майданчиках закрилися істотним зниженням цін», - цитує прес-служба С.Стоянова.

За його словами, на чиказькому біржовому майданчику 25 жовтня пшениця подешевшала на 4,1 дол/тонна, в Європі на торгах Euronext - на 4 дол/тонна.

Крім того, за спостереженням експерта, 25 жовтня знизилися ціни на кукурудзу, ріпак, сою, рис та цукор.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк підтвердив можливість повної заборони на експорт пшениці з України з 15 листопада.

Тижнем раніше Міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпаний 15-20 листопада.

При цьому перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк звернув увагу зернотрейдерів на те, що на 19 жовтня було законтрактовано на зовнішні поставки 5,4 млн тонн пшениці, що вже на 1,4 млн тонн більше, ніж було зазначено в Меморандумі.

У зв'язку з цим чиновник закликав зернотрейдерів виважено поставитися до подальшого укладання контрактів.

Раніше Мінагропрод та зернотрейдери підписали Меморандум, яким було встановлено, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.