Держава створила двох монополістів на ринку cільгоспземлі - Держземагентство та Держзембанк

Держава створила двох монополістів на ринку землі сільськогосподарського призначення - Державне агентство земельних ресурсів та Державний земельний банк.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив голова Наглядової ради Земельного союзу України (ЗСУ) Сергій Гущик.

За його словами, за останні два місяці було прийнято понад 10 законів, які регулюють земельні відносини. Причому більшість з них були прийняті з голосу, без належного обговорення у комітетах.

Зокрема, закон про розмежування земель державної та комунальної власності наділяє Держземагентство повноваженнями розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення, продавати, передавати в оренду для того, щоб консолідувати землі, провести їх інвентаризацію і передати до статутного фонду Держзембанку.

С. Гущик назвав українським ноу-хау те, що в статутному фонді банку будуть земельні ділянки.

У свою чергу, старший юрист міжнародної юридичної компанії Salans Анжеліка Штукатурова вважає, що метою створення Держзембанку є консолідація та повернення в держвласність сільськогосподарських земель.

«Я не знаю жодного економічного закону, за яким він буде рентабельним. Ми не розуміємо моделі, за якою він буде працювати. Ті наслідки, які будуть після створення земельного банку - йде знову консолідація земель і вони будуть повертатися до державної власності. Це єдина ідея, яка чітко простежується. Ринку це не дозволить працювати», - сказала вона.

Водночас член робочої групи з підготовки пропозицій з питань земельної реформи при Президентові України Олександр Ковалів відзначив, що більше половини держактів на право власності на землю позбавлені топографо-геодезичної прив'язки, тому він не виключає можливості їх повернення в державну власність.

Голова Наглядової ради ЗСУ також зазначив, що закон про вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміну їх цільового призначення передбачає скасування погоджувальних органів, які супроводжують процедуру відведення земельних ділянок.

Відповідно до цього закону, Держземагентство буде погоджувати всі проекти, які будуть складатися при наданні земельних ділянок. «Усі інші органи - тільки на тих територіях, з яких вони надають. Якщо це землі природоохоронного фонду, то це екологія тощо», - зазначив С.Гущик.

За словами експерта, у результаті Держземагентство буде погоджувати проект, затверджувати його і реєструвати право на земельну ділянку.

«Вийшло так, що в одному органі земельних ресурсів буде і погоджувальна частина надання земель сільськогосподарського призначення, і розпорядча частина (затвердження проекту), і реєстрація права на землю. З'явився у нас такий монстр у земельному праві, який в одній особі як погоджує, так і реєструє це право», - додав він.

За словами А.Штукатурової, законодавчий «апокаліпсис» на земельному ринку в другій половині цього року відлякав іноземних інвесторів.

«Багато інвесторів, які були готові заходити на український агроринок, не заходять сюди саме у зв'язку зі зміною в законодавстві», - зазначила вона.

Серед позитивів законодавчих змін юрист зазначила зміни до Земельного кодексу щодо проведення процедури земельних торгів, які набудуть чинності наприкінці жовтня.

Вона нагадала, що проведення земельних торгів повинно регулюватися законом, а на практиці регулювалося локальними нормативно-правовими актами, через що покупка землі на аукціонах могла бути визнана недійсною.

Юрист акцентувала увагу на тому, що якість цього закону залишає бажати кращого.

«Ми дуже сподіваємося, що з кінця жовтня, коли закон набуде чинності, ми зможемо реалізувати проекти, які наразі застигли», - додала А.Штукатурова.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня 2012 Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності».

Закон вводить у дію Державний земельний банк, який повинен надавати виключно селянським, фермерським, сільськогосподарським підприємствам кредити під не більше ніж 5% ставки Національного банку.

3 жовтня 2012 Верховна Рада України прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок і зміни їх цільового призначення».

5 липня 2012 Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону».