Україна вже експортувала понад 8 млн тонн зерна

Експорт зерна з України з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2012 - червень 2013 р.) станом на 26 жовтня, становить 8,055 млн тонн, повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

За даними міністерства, за вказаний період експорт пшениці становить 3,98 млн тонн, у тому числі продовольчої - 3,311 млн тонн. Поставки на зовнішні ринки ячменю становлять 1,514 млн тонн, кукурудзи - 2,454 млн тонн.

У міністерстві також зазначили, що на сьогодні в Україні законтрактовано 12,128 тис. тонн зернових культур, в числі яких 5,526 тис. тонн пшениці, 1,986 тис. тонн ячменю і 4,356 тис. тонн кукурудзи.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, виробництво зерна в Україні в поточному році становитиме майже 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 р.

Минулого тижня Міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпаний 15-20 листопада. У зв'язку з цим заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк закликав зернотрейдерів виважено поставитися до подальшого укладання контрактів.

Днями міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк підтвердив можливість повної заборони на експорт пшениці з України з 15 листопада.

Раніше Мінагропрод та зернотрейдери підписали меморандум, за яким домовилися, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн тонн, у тому числі 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.