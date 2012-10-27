У Криму на завтра оголошено штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні на 28 жовтня й ніч на 29 жовтня.

Як повідомляє прес-служба управління МНС в АРК, у неділю на півострові очікується посилення південно-східного вітру з переходом на південно-західний швидкістю до 20 м/с, місцями пориви 25 м/с. Ввечері 28 і вночі 29 жовтня синоптики обіцяють сильні дощі.

"При поривах вітру остерігайтеся знаходитися поблизу ліній електропередач, старих будов і сухих дерев. Під час грози уникайте відкритої місцевості й узвишшя, не знаходьтеся під деревами, що окремо стоять, електроопорами, поблизу металевих конструкцій. У приміщеннях бажано не користуватися електроприладами й телефонним зв'язком", - нагадують у МНС.