Завтра в Україні буде дощова й прохолодна погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 28 жовтня буде хмарно, йтимуть дощі, на крайньому заході з мокрим снігом, в західних областях, а вдень в Україні місцями сильні опади (у південній частині та в центральних областях вдень окремі грози); в Криму та Приазов'ї вночі без опадів, вдень місцями дощ. Вітер південний, південно-західний, у західній частині з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Криму місцями 25 м/с.

Температура вночі 5-10°, на Луганщині 2-7° тепла, вдень у західних та північних областях 9-14°, в центральних та східних областях 13-18°; у південній частині вночі 10-15°, вдень 18-23°; на крайньому заході вночі та вдень 2-7° тепла.

У Київській області завтра дощі, вдень місцями сильні. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°.

У столиці дощі, вдень місцями сильні. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.