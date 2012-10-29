ЄБРР може надати ритейлеру «Новус» кредит до 50 млн дол.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає можливість надання довгострокового кредиту на суму до 50 млн дол. українській роздрібній мережі Novus, мовиться у повідомленні банку.

Згідно з повідомленням, питання виділення коштів буде розглянуто на засіданні ради директорів ЄБРР 27 листопада поточного року.

Планується, що одержувачем кредиту стане Novus Group, при цьому в розділі контактів компанії вказаний представник BT Invest, Ltd Гінтаутас Павалкіс (Gintautas Pavalkis).

Довідка УНІАН. Novus – мережа супермаркетів і торговельних центрів. Станом на 10 вересня п.р. мережа включала близько 20 магазинів у Києві, Борисполі, Севастополі, Рівному, Черкасах, Тернополі, Корці (Рівненська обл.) і Романовому (Житомирська обл.).

Супермаркети Novus працюють у форматах «магазинів біля дому» площею від 800 кв. м, гіпермаркетів площею торговельного залу до 7 тис кв. м. Основним форматом Novus є супермаркети площею 3 тис кв. м. Управління мережею здійснює литовський холдинг BT Invest.

Чистий дохід «Новус Україна» в 2011 році зріс у 2,1 раза – до 1,183 млрд грн, чистий прибуток становив 9,66 млн грн проти 27,31 млн грн чистого збитку роком раніше.

BT Invest – керівна компанія з головним офісом у Литві, створена колишніми акціонерами найбільшого українського виробника соків «Сандора» Ігорем Беззубом і Раймондасом Туменасом. Компанія також розвиває девелоперський напрям.