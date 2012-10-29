KSG Agro за 9 місяців скоротив чистий прибуток в 1,7 раза

Один з найбільших українських агрохолдингів KSG Agro у січні-вересні 2012 року скоротив чистий прибуток в 1,7 раза - до 10,455 млн дол. з 18,302 млн дол. за аналогічний період 2011 року.

Про це мовиться у фінансовому звіті компанії, розміщеному на Варшавській фондовій біржі.

Згідно зі звітом, валовий прибуток компанії за 9 місяців п.р. у порівнянні з січнем-вереснем 2011 року скоротився на 6,3% - до 18,665 млн дол. При цьому виручка агрохолдингу за звітний період на тлі зростання продажів збільшилася на 55,8% - до 18,576 млн дол.

Прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації EBIDTA за підсумками 9 місяців становив 19,6 млн дол. проти 19,7 млн дол. на 30 вересня минулого року.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг KSG-Agro, який дебютував на Варшавській фондовій біржі в травні минулого року, займається головним чином вирощуванням сільськогосподарських культур, що забезпечило компанії минулого року близько 70% всієї виручки.

Згідно з раніше оприлюдненою інформацією, 65,66% компанії належало голові ради директорів KSG Agro Сергію Касьянову (через ICD Investments SA), 10% - пенсійному фонду Generali OFE. Інші 24,34% - free float.

У 2011 році KSG-Agrо збільшив чистий прибуток в 2,8 раза - до 28,156 млн дол.

Валовий дохід минулого року зріс до 34,665 млн дол. з 15,628 млн дол. роком раніше.

Показник EBIDTA зріс до 30,767 млн дол. з 12,207 млн дол. у 2010 році.