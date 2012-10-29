ДПЗКУ за 9 місяців отримала чистий прибуток у розмірі 33,3 млн грн

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) за підсумками 9 місяців поточного року отримала чистий прибуток у розмірі 33,248 млн грн проти 656,678 млн грн чистих збитків за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться у фінансовому звіті ДПЗКУ, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, виручка ДПЗКУ за підсумками 9 місяців зросла на 37,2% до 493,8 млн грн. Чистий дохід корпорації в січні-вересні становить 411,66 млн грн, що на 35,7% більше аналогічного показника минулого року.

Валовий прибуток ДПЗКУ за звітний період збільшився в 2,2 раза і становить 121,621 млн грн.

Довідка УНІАН. Уряд України створив Державну продовольчо-зернову корпорацію (ДПЗКУ) у серпні 2010 року.

ДПЗКУ - це вертикально інтегрована компанія, яка втілює в собі весь цикл роботи із зерновими та продуктами їх переробки - від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філій, їхня загальна робоча ємність становить 3 млн 461 тис. тонн, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2 млн 380 тис. тонн зернових вантажів на рік.