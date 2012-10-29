KSG Agro за 9 місяців збільшив земельний банк на 50,8%

Один з найбільших українських агрохолдингів KSG Agro за 9 місяців 2012 року за рахунок придбання активів у Дніпропетровській області та Криму збільшив земельний банк до 92 тис. га з 61 тис. га у минулому році.

Про це компанія повідомила в фінансовому звіті, розміщеному на Варшавській фондовій біржі.

Згідно з даними звіту, новопридбані агрокомпанії в Криму оснащені системою зрошення земель.

Також наголошується, що завдяки придбанню комплексу «Переробник» агрохолдинг за підсумками 9 місяців збільшив потужності зі зберігання зернових у 2 рази - до 120 тис. тонн. До складу комплексу також входять 3 млини продуктивністю 630 тонн борошна на добу, потужності з виробництва продуктів харчування тваринного походження, електростанція і будівля, яку агрохолдинг планує переобладнати для виробництва паливних пелет.

Крім того, група повідомляє про завершення будівництва овочесховища ємністю 2,8 тис. тонн, що в цілому збільшує потужності зі зберігання овочів до 4 тис. тонн.

У звіті також повідомляється, що в поточному році агрохолдинг KSG Agro зібрав 56,3 тис. тонн сільськогосподарських культур, у тому числі 42,4 тис. тонн озимої пшениці, 10,5 тис. тонн ячменю, 3,4 тис. тонн озимого ріпаку .

Довідка УНІАН. KSG Agro, що дебютував на Варшавській фондовій біржі у травні минулого року, займається, головно, вирощуванням сільськогосподарських культур, яке забезпечило їй в минулому році близько 70% усієї виручки.

Згідно з раніше оприлюдненою інформацією, 65,66% компанії належало голові ради директорів KSG Agro Сергію Касьянову (через ICD Investments SA), 10% - пенсійному фонду Generali OFE. Решта 24,34% - free float.

У 2011 році KSG Agrо збільшила чистий прибуток в 2,8 раза - до 28,156 млн дол.

Валовий дохід компанії торік виріс до 34,665 млн дол. з 15,628 млн дол. роком раніше.

Показник EBIDTA виріс до 30,767 млн дол. з 12,207 млн дол. у 2010 році.