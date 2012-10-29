«Хліб України» наростив чистий збиток у 12 разів

Державний оператор зернового ринку акціонерна компанія «Хліб України» за підсумками 9 місяців поточного року збільшила чистий збиток до 24,924 млн грн із 2,03 млн за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, виручка «Хліба України» за 9 місяців ц.р. становить 248 тис. грн проти 2,339 млн грн в січні-вересні 2011 року.

Валовий прибуток компанії за звітний період скоротився в 9,2 раза і становить 207 тис. грн.

Крім того, компанія повідомляє про фінансові втрати від участі в капіталі в розмірі 24,858 млн грн.

Довідка УНІАН. ДАК "Хліб України" утворено в 1996 році рішенням Уряду з метою забезпечення інтересів держави в процесі приватизації галузі хлібопродуктів.

Основні напрямки діяльності компанії - послуги з приймання, переробки, зберігання зернових та олійних культур; закупівлі зерна у сільгосптоваровиробників та населення; виконання державних заставних закупівель зерна; виробництво борошна, круп та комбікормів; організація на орендованих землях власного виробництва сільськогосподарської продукції, насамперед зернових, а також участь в експорті зерна.

Компанія включає 81 дочірнє виробниче підприємство, в тому числі елеватори, склади, млини, круп'яні та комбікормові заводи, які діють в областях України.