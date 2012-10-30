Росспоживнагляд забракував 15 партій українського сиру

Росспоживнагляд визнав 3 партії сиру виробництва ПП КФ «Прометей» філіал «Менський Сир» і 12 партій сиру виробництва ТОВ «Гадячсир» не відповідними вимогам Федерального закону від 12.06.2008 №88-ФЗ «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Росспоживнагляду.

Підкреслюється, що Росспоживнагляд продовжує контроль якості сирів українських виробників, що надходять на територію Російської Федерації.

Зокрема, до лабораторії «Центр гігієни та епідеміології в місті Москва» Росспоживнагляду надійшло 714 зразків сиру виробництва ПП КФ «Прометей» філіал «Менський Сир», ТОВ «Гадячсир», ПАТ «Пирятинський Сирзавод», ПАТ «Дубномолоко» і ТОВ «Лозівський молочний завод», з яких повністю досліджено 665 зразків продукції.

В результаті, на 2 партії сирів виробництва ТОВ «Лозівський молочний завод» видано експертні висновки про їх відповідність Федеральному закону від 12.06.2008 №88-ФЗ «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію», цю продукцію допущено до реалізації населенню.

Водночас, на 15 партій сиру видано експертні висновки про їх невідповідність вимогам цього закону.

Також у Росспоживнагляді зазначають, що українські лабораторії не мають акредитації, необхідної для самостійного дослідження сирів, що поставляються на ринок Росії.

«До цього часу не досягнуто домовленість із Міністерством економічного розвитку та торгівлі України про проведення дослідження сирів українськими лабораторіями у зв'язку з відсутністю необхідної акредитації, що дозволяє визнавати їх технічну компетентність», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Росспоживнагляд дозволив п'яти українським лабораторіям проводити дослідження молочної продукції для експорту до Російської Федерації.

Повідомляється, що проведено документарну оцінку акредитованих українських лабораторій: Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя (Київ), Науково-дослідний центр випробувань продукції ДП «Укрметртестстандарт» (Київ), Центр випробувань харчової продукції та продовольчої сировини ДП «Черкасистандартметрологія» (Черкаси), Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини в Полтавській області (Полтавська область), Державний Науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи Державного комітету ветеринарної медицини України (Київ).

Зазначається, що зазначені лабораторії акредитовані на проведення досліджень молочної продукції й мають достатнє оснащення приладами, кваліфікованих фахівців. Ці лабораторії можуть проводити дослідження за оцінкою безпеки і фальсифікації сирів. На перших етапах поставок до Російської Федерації українських сирів проводитимуться порівнювальні випробування й оцінка отриманих результатів.

При цьому в Росспоживнагляді уточнили, що лабораторія Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України (Київ) не надала документи з акредитації.

Нагадаємо, домовленість про проведення українськими лабораторіями перевірок якості молочної продукції, яка поставляється до РФ, було досягнуто в квітні в ході переговорів міністра економічного розвитку та торгівлі України Петра Порошенка і керівника Росспоживнагляду Геннадія Онищенка. П.Порошенко підкреслив, що сертифікати, що видаються такими лабораторіями, визнаватимуться російською стороною. Також встановлено перелік критеріїв, за якими здійснюватиметься перевірка сирів.

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України в червні направила список із шести українських лабораторій, які можуть проводити дослідження для експорту продукції до Росії. На сьогодні кожна партія продукції, вироблена на українських молочних підприємствах, перед тим, як експортуватися до РФ, проходить дослідження в лабораторіях РФ, які видають дозвіл на експорт.