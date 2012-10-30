У Мінагропроді традиційно обіцяють, що хліб не подорожчає

Міністерство аграрної політики та продовольства України підкреслює, що обґрунтованих підстав для підвищення ціни на соціальні сорти хліба на сьогодні немає, повідомляє прес-служба відомства.

У повідомленні зазначають, що для забезпечення стабільної ситуації на ринку хліба уряд вживає всіх необхідних заходів. Зокрема, Аграрний фонд реалізує близько 40 тисяч тонн борошна щомісяця для більшості хлібопекарських підприємств країни.

Відомство підкреслює, що врожай продовольчого зерна цього року становить 15,5 мільйона тонн, а це втричі перевищує споживання. На хлібопекарські цілі в Україні щороку направляється близько 5 мільйонів тонн продовольчого зерна, з якого виробляється 3,3 мільйона тонн борошна, з них 2,8 мільйона тонн – пшеничне.

Аграрний фонд для забезпечення цінової стабільності на ринку соціальних сортів хліба здійснює реалізацію борошна, виготовленого із зерна державних запасів. Ціни на це борошно є фіксованими до кінця поточного року, що дасть змогу, у разі коливання ринкових цін в деяких регіонах, нівелювати їх тенденцію до зростання, запевняють у міністерстві.

Мінагрополітики веде системний діалог із зерноторговими компаніями, які постачають зерно на зовнішні ринки. Вони враховують інтереси держави у забезпеченні продовольчої безпеки та з розумінням ставляться до дотримання обумовлених обсягів експорту пшениці на рівні 5 мільйонів тонн у поточному маркетинговому році. «Це дає змогу уникнути неконтрольованого експорту зерна, не допустити дефіциту продовольчого зерна на внутрішньому ринку та діяти на упередження зростання цін», - зазначають у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Forbes.ua., 29 жовтня один з найбільших в країні хлібних холдингів - «Київхліб», яки контролює 90% ринку хліба столичного регіону, почав узгодження цін на два найпопулярніших види своєї продукції: батон і хліб «Український». Нові розцінки наберуть чинності в перших числах листопада.

Як розповів представник столичної адміністрації, компанія вимагає підвищення цін на 0,5-0,6 грн. «Зараз батон коштує 3,30, буде - 3,80 грн. Хліб «Український» подорожчає на 60 коп.», - каже чиновник.

Питома вага батона і «Українського» хліба в обсязі виробництва хлібобулочних виробів на підприємствах «Київхліба» перевищує 50%. А на деяких заводах холдингу ці сорти займають 80-90%.

Генеральний директор галузевого об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко прогнозує, що незабаром зростання цін на хліб відбудеться в більшості регіонів. Тенденція стане очевидною вже в найближчий місяць. «У середньому по галузі зростання цін може скласти 10%», - говорить він. А обмеження експорту пшениці, яке уряд збирається ввести з 15 листопада, швидше за все, зробить стабілізуючий вплив на ринок тільки в першому кварталі 2013 року.