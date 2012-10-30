Kernel скоротив чистий прибуток на 9%

Варшава. Один з найбільших в Україні агрохолдингів Kernel у 2012 фінансовому році, що закінчився 30 червня, скоротив чистий прибуток на 9%, до 206,7 млн доларів з 226,3 млн доларів у попередньому фінансовому році, повідомила компанія у біржовому звіті.

Згідно з документом, Kernel збільшив виручку на 14%, до 2 млрд 157,4 млн. доларів з 1 млрд 899,1 млн доларів роком раніше.

Прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації EBIDTA в річному виразі зріс на 4%, до 322 млн. доларів, але його маржа знизилася до 14,9% з 16,3% роком раніше.

Чиста маржа знизилася за звітний період до 9,6% з 11,9%.

Компанія повідомила про продаж у 2012 фінансовому році 4,7 млн тонн агропродукції у порівнянні з 3,8 млн тонн у попередньому, а переробка насіння соняшнику зросла на 25%, до 2,5 млн. тонн.

"Ми визнаємо, що фінансовий 2012 рік був не далеко найлегшим для нашого бізнесу в Україні, оскільки загальні фінансові показники залишалися практично на тому ж рівні. Екстраординарні волатильність погодних умов і регуляторні ініціативи вплинули на наш бізнес із експорту зерна і призвели до меншої прибутковості цього сегменту разом з меншими, ніж раніше планувалося, обсягами експорту", - подаються у звіті слова мажоритарного акціонера і голови правління Kernel Андрія Веревського.

Довідка УНІАН. Холдинг Kernel, контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, виготовляє сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговельними марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському і Волчанському олієестракційних заводах.

Kernel вийшов на Варшавську фондову біржу в 2007 році і зараз є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з минулого року включено до індексу "голубих фішок".

Компанія, яка в рамках IPO продала 36% акцій за 221 млн доларів, після чого провела ще декілька додаткових розміщень, на останньому закритті коштувала близько 1,7 млрд доларів.