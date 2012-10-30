Мінагропрод запевняє - соціальний хліб не дорожчатиме

Підстав для підвищення ціни на соціальні сорти хліба на сьогодні немає. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Згідно з повідомленням Мінагропроду, уряд вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної ситуації на ринку хліба. Зокрема, Аграрний фонд щомісяця реалізує близько 40 тисяч тонн борошна із зерна державних запасів для більшості хлібопекарських підприємств країни. Ціни на це борошно є фіксованими до кінця поточного року.

Крім того, повідомляють у міністерстві, урожай продовольчого зерна поточного року становить 15,5 млн тонн, що втричі перевищує його споживання в Україні. При цьому на хлібопекарні щороку направляється близько 5 млн тонн продовольчого зерна, з якого виробляють близько 3,3 млн борошна. 2,8 млн тонн цього борошна - пшеничне.

Згідно з повідомленням, сьогодні договори на поставки борошна укладені з 96 українськими хлібопекарськими підприємствами. При цьому найактивніше реалізація борошна відбувається в АР Крим.