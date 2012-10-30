Україна просить у Китаю квоти на поставку кукурудзи

Україна направила до Китаю заявку про надання українським компаніям квот на поставки кукурудзи наступного року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

«Міністерство аграрної політики і продовольства направило до Міністерства торгівлі Китаю заявку, щоб воно розглянуло можливість надання нам квот на поставки кукурудзи наступного року», - цитує прес-служба міністра Миколи Присяжнюка.

Згідно з інформацією Мінагропроду, найближчим часом буде підписано угоду з Китаєм про фітосанітарні вимоги для поставок цієї культури.

За словами М.Присяжнюка, китайський ринок для України перспективний у сегменті продовольства і сільськогосподарської продукції. Крім кукурудзи Україна планує вивести на китайський ринок сою і ріпак.

У міністерстві нагадали, що 17-20 жовтня 2012 року відбулася робоча поїздка української делегації до Китайської Народної Республіки, де з китайською стороною було узгоджено двосторонній протокол щодо якісних показників української кукурудзи, яка поставлятиметься до Китаю. Крім того, сторони обговорили механізми взаємодії в частині атестації китайських виробників хімічної сировини і препаратів.

Як повідомляв УНІАН, Китай готовий інвестувати в український агропромисловий комплекс. 28 червня 2012 року під час офіційного візиту М.Присяжнюка до КНР було підписано Меморандум про співпрацю у сфері підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві України. Згідно з угодою, буде залучено кредитні кошти обсягом 3 млрд дол. на реалізацію проектів в українській аграрній галузі.