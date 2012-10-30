AgroGeneration закінчила півріччя зі збитком 1,2 млрд євро

Французька компанія AgroGeneration закінчила перше фінансове півріччя з чистим збитком 1,2 млрд євро, тоді як у 2011 році перше півріччя компанія закінчила з прибутком 2,19 млрд євро.

Про це повідомляється у звіті компанії, розміщеному на її сайті.

Виручка компанії зросла в 6,4 раза – до 10,256 млрд євро у порівнянні з 1,6 млрд євро на 30 червня 2011 року.

Довідка УНІАН. Заснована в 2007 році AgroGeneration спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур.

У 2010 році земельний банк компанії у Західних регіонах України становив 45 тис гектарів, і компанія ставить собі за мету збільшити його до кінця 2012 року до 100 тис гектарів.

Навесні 2010 року AgroGeneration у ході приватного розміщення залучила на біржі NYSE Euronext 14,5 млн євро, після чого в 2011 році шляхом публічного розміщення акцій одержала на свій розвиток ще 12,7 млн євро.

У червні 2012 року AgroGeneration розпочала первинне розміщення дебютної облігаційної позики на 15 мільйонів євро, плануючи спрямувати залучені засоби на розширення своєї діяльності.

У вересні 2012 року AgroGeneration збільшила врожай ранніх зернових на 28% - до 112,32 тис тонн у порівнянні з минулим роком.