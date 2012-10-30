Ціна на соціальні сорти хліба має бути на 20% вищою – експерти

Ціна на соціальні сорти хліба повинна збільшитися на 20% для того, щоб хлібопекарська галузь України була рентабельною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

«Якщо на 20% підніметься ціна, то галузь не матиме збитків. Це буде якраз середня по галузі нульова рентабельність... Але ціну потрібно підвищити значно більше, щоб ці підприємства могли працювати рентабельно, модернізувалися і не працювали в тіні», – заявив він. При цьому експерт вважає, що уряд жорстко контролює ціну на хліб і не дозволить їй зрости.

Як відзначив голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Іван Томич, ціна на соціальні види хліба не змінювалася впродовж останніх двох років, тоді як вартість пшениці і супутніх виробничих витрат зросла.

«50% у структурі хліба – ціна пшениці, а 50% – це енергоносії, це транспорт, це заробітна плата. Два роки ціна соціального хліба не змінювалася, і за два роки складова енергоносіїв, заробітна плата, і зокрема кредитні ресурси, серйозно зросли, якщо в цілому охарактеризувати – на 30-45%», – повідомив І.Томич. На його думку, подорожчання хліба в межах 10% було б позитивним чинником як для хлібопекарень, так і для фермерів, які продають пшеницю. Він також відзначив, що внутрішня ціна за тонну пшениці напередодні обмежень на її експорт знизилася на 150-200 грн.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства аграрної політики і продовольства, підстав для підвищення ціни на соціальні сорти хліба на сьогодні немає і Україна повністю забезпечена продовольчим зерном. Мінагропрод також констатує, що Аграрний фонд щомісяця реалізує близько 40 тисяч тонн борошна із зерна державних запасів для більшості хлібопекарських підприємств країни. При цьому ціни на борошно з Аграрного фонду є фіксованими до кінця поточного року.