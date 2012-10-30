Kernel планує збільшити прибуток в 2013 році до 215 млн дол

Варшава. Один з найбільших в Україні агропромислових холдингів - компанія Kernel планує в 2013 фінансовому році (почався 1 липня поточного року) збільшити чистий прибуток на 4% - до 215 млн доларів, повідомила компанія в своєму прогнозі.

Компанія також планує зростання виручки до 2,4 млрд доларів з 2,157 млрд доларів, а прибуток EBIDTA - до 350 із 322 млн доларів.

"У короткостроковій перспективі ми залишаємося обережними оптимістами, оскільки очікуємо в наступному сезоні продовження важких умов операційної діяльності, які ми зазнали в 2012 фінансовому році", - зазначив у річному рапорті компанії її мажоритарний акціонер і голова правління Андрій Веревський.

Компанія, головним сегментом діяльності якої є виробництво соняшникової олії, повідомила про збереження прогнозу переробки 2,6 млн тонн соняшникового насіння та експорту 2,1 млн тонн зернових у поточному фінансовому році.

На думку старшого аналітика інвестиційної компанії Dragon Capital Тамари Левченко, помірні фінансові прогнози та побоювання Kernel щодо посилення конкуренції та зниження рентабельності в олійному сегменті можуть вплинути на перегляд прогнозу виручки і прибутковості агрохолдингу на 2013 ФР.

«Озвучені компанією більш песимістичні очікування на 2013 фінансовий рік - особливо прогноз експорту зерна на рівні 2,1 млн тонн порівняно з нашою поточною оцінкою 2,6 млн тонн, яка включає експорт через російські порти, - припускають погіршення прогнозу виручки на новий фінансовий рік», - повідомила Т.Левченко.

Як повідомляв УНІАН, Kernel в 2012 фінансовому році скоротив чистий прибуток на 9% - до 206,7 млн ​​доларів при зростанні виручки на 14% - до майже 2,2 млрд.

EBIDTA в минулому фінансовому році в річному вираженні зросла на 4% - до 322 млн доларів, але її маржа знизилася до 14,9% з 16,3% роком раніше.

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