Україна нарощує темпи експорту кукурудзи

Темпи експорту кукурудзи за останні кілька тижнів значно збільшилися, і станом на 30 жовтня було експортовано 2,5 млн тонн цієї культури.

Про це у вівторок повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як повідомив міністр Микола Присяжнюк, в структурі експорту зерна, очікуваному на рівні 20-21 млн тонн, кукурудза становить 12 млн тонн.

"Це та культура, яка дає високий урожай, а також ефективна у вирощуванні культура. Вал виробництва кукурудзи в Україні зростає. У цьому році ми плануємо зібрати кукурудзи на рівні 20-21 млн тонн. Експортний потенціал становитиме понад12 млн тонн", - повідомив глава міністерства.

М.Присяжнюк також підкреслив, що завдяки ємностям зберігання та сучасним технологіям обробки кукурудзи, Україна може експортувати цю культуру круглий рік.

"Ми вже маємо ті ємності зберігання та технології обробки кукурудзи, які дозволяють нам експортувати її не тільки після збору врожаю, але й протягом усього року. Я переконаний, що саме ця культура стане однією з потужних складових зернової групи", - заявив М.Присяжнюк.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, виробництво зерна в Україні в поточному році становитиме майже 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 р.

Мінагропрод та зернотрейдери підписали меморандум, за яким домовилися, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн тонн, у тому числі 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи. Пізніше граничний обсяг експорту пшениці був збільшений до 5 млн тонн.