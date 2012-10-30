Кабмін оптимізував перелік дитячого харчування без обкладання податком

Кабінет Міністрів України оптимізував список продуктів дитячого харчування внутрішнього виробництва, прибуток від реалізації яких на митній території України звільняється від оподаткування.

Відповідну постанову № 969, якою вносяться зміни до переліку таких товарів, затвердженого постановою уряду № 859 від 8 жовтня 1997 р., ухвалено на засіданні Кабміну 24 жовтня ц.р.

Список товарів у новій редакції складено з урахуванням кодів Державного класифікатора продукції та послуг від 2010 р.

До списку увійшли: молоко для немовлят в герметичній упаковці масою не більше 500 г. і вмістом жиру понад 10%, продукти готові гомогенізовані з м'яса та м'ясних субпродуктів для дитячого харчування, овочі гомогенізовані (крім заморожених, консервованих з оцтом або оцтовою кислотою), готові гомогенізовані продукти з джемів, фруктового желе, фруктового або горіхового пюре, а також продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого харчування, розфасовані для роздрібної торгівлі масою не більше 250 м., інші готові продукти для дитячого харчування, розфасовані для роздрібної торгівлі, вода бутильована для приготування дитячого харчування та/або для пиття.