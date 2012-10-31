На Решетилівському маслозаводі стався викид аміаку. Є потерпілі

У Полтавській області на території ТОВ «Решетилівський маслозавод» 30 жовтня, о 19.22 в результаті пошкодження ущільнення аміакопроводу стався аварійний викид аміаку з компресорної установки.

Про це повідомляє Центр пропаганди УМНС України в Полтавській області.

За їхніми даними, в результаті викиду аміаку травмовано оператора очисних споруд. З діагнозом гостре отруєння аміаком, хімічний опік очей його госпіталізовано до Решетилівської центральної районної лікарні.