На Решетилівському маслозаводі стався викид аміаку. Є потерпілі
10:17, 31 жовтня 2012Агро
0
У Полтавській області на території ТОВ «Решетилівський маслозавод» 30 жовтня, о 19.22 в результаті пошкодження ущільнення аміакопроводу стався аварійний викид аміаку з компресорної установки.
Про це повідомляє Центр пропаганди УМНС України в Полтавській області.
За їхніми даними, в результаті викиду аміаку травмовано оператора очисних споруд. З діагнозом гостре отруєння аміаком, хімічний опік очей його госпіталізовано до Решетилівської центральної районної лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter