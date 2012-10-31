Тігіпко заявив, що КМУ готовий підтримати виробництво соцсортів хліба, але не уточнив як

Кабінет Міністрів готовий підтримати виробництво соціальних сортів хліба, аби не допустити зростання цін у цьому сегменті. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Кабінеті Міністрів заявив віце-прем'єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«У рамках засідання Кабінету Міністрів питання цін на соціальні сорти хліба не розглядалося. Проте в рамках поїздок регіонами, я відвідував такі виробництва (соціальних сортів хліба - УНІАН) і ми готові підтримувати такі виробництва якраз з метою недопущення підвищення цін», - сказав С.Тігіпко.

При цьому він не уточнив, яким може бути механізм такої підтримки.

Як повідомляв УНІАН, президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко упевнений, що ціна на соціальні сорти хліба повинна збільшитися на 20%, для того, аби хлібопекарська галузь України була рентабельною.

Водночас за інформацією Міністерства аграрної політики і продовольства, підстав для підвищення ціни на соціальні сорти хліба на сьогодні немає і Україна повністю забезпечена продовольчим зерном. Аграрний фонд щомісячно реалізує близько 40 тисяч тонн борошна із зерна державних запасів для більшості хлібопекарських підприємств країни. При цьому ціни на борошно з Аграрного фонду є фіксованими до кінця поточного року.