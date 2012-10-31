Україна за перший місяць експортного сезону збільшила постачання яблук утричі - до 9,7 тис.т

Україна за перший місяць експортного сезону 2012/2013 (вересень) збільшіла експорт яблук порівняно з вереснем минулого сезону у понад 3 рази - до 9,7 тис. тонн. Про це УНІАН повідоміла прес-служба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

"Якщо у вересні 2011 року Україна експортувала понад 3 тис. тонн яблук, то у вересні поточного року обсяг експорту перевищив 9,7 тис. тонн", - цитує прес-служба експерта плодоовочевого ринку УКАБ Ігоря Стрелюка.

За його словами, експорт яблук з України в 2012/2013 експортному сезоні може стати рекордним за всю історію незалежності держави. Він також зазначив, що збільшення обсягів експорту продиктовано більш ранніми зборами урожаю яблук через високі літні температури.

"На сьогодні виникає питання: як буде зберігатися яблуко в зв'язку із настільки раннім дозріванням? Якщо раніше середні сорти яблук закінчували збирати в другій декаді жовтня, а пізні сорти збирали до першої декади листопада, то на сьогодні фактично вся продукція уже зібрана», - сказав І.Стрелюк.

Експерт відзначив, що деякі господарства збирали вже перезрілі плоди, які можна довго зберігати навіть у сучасно обладнаних сховищах. Тому виробники активно експортують продукцію, незважаючи на низьку відпускну ціну 0,2-0,3 дол./кг.

Згідно з прогнозом УКАБ, урожай яблук в Україні в новому сезоні становитиме 1,1 млн тонн.