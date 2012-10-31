Фінансування програми «Питна вода» планують збільшити у три рази

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України планує збільшити фінансування державної програми «Питна вода» в 2013 році втричі до 600 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій Близнюк заявив у середу на брифінгу.

«У нас є програма «Питна вода». За цією програмою виділено 200 мільйонів гривень на її реалізацію. Це й на невеликі проекти – станції доочищення й великі проекти з реконструкції фільтрувальних споруд. Ми наступного року спланували втричі більше (виділити коштів – УНІАН)», - сказав А.Близнюк.

При цьому він зазначив, що особливу увагу буде приділено очищенню використаної води й витрати на ці цілі планується збільшити в 10 разів, при цьому не уточнив про яку суму йдеться.

«Коли ми говоримо про те, що ми п'ємо, то нам ще потрібно відповідати на запитання, що ми робимо з тією водою, яка через нас вже пройшла. Коли ми з Дніпра беремо воду – це одна якість, а коли ми її туди скидаємо – інша. Тому ми ставимо завдання: вода, яку ми скидаємо в річку, повинна бути кращою, ніж та вода, яку ми беремо з Дніпра або іншої річки", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, державна програма «Питна вода України» фінансується на 20% від потреби, що стримує процес підвищення якості питної води в країні.

За даними Мінрегіону, із запланованих на цю програму 2 млрд грн за останні 7 років було освоєно всього 412 млн грн бюджетних коштів.

Довідка УНІАН. Загальнодержавна програма «Питна вода України» на 2011-2020 роки передбачає фінансування в обсязі 9,472 млрд грн, з яких із державного бюджету - 3 млрд грн (у 2011-2012 роках - 438,9 млн грн, у 2012 році - 200 млн грн).