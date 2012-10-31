У Мінагропроді запевняють, що заборона на експорт зерна не розглядається

Постанову про заборону експорту зерна ніхто не готував і не обговорював. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк після засідання Кабміну. «Я констатую факт - постанову ніхто не готував, розмов про це не було. Говорилося про те, що якщо ми побачимо критичний дефіцит зерна - будемо вживати заходів, але на сьогодні критичного стану немає», - сказав І.Бісюк.

Він також прокоментував ситуацію з цінами на соціальні сорти хліба. «Його (підвищення цін - УНІАН) бути не повинно. В Аграрному фонді 2 млн тонн зерна, ми сформували помольні партії борошна і продаємо його всім, кому вона потрібна для підтримки стабільних цін на соціальні сорти хліба», - сказав І.Бісюк.

За його словами, піднімати ціни на хліб будуть тільки недбайливі бізнесмени.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, виробництво зерна в Україні в поточному році становитиме майже 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 р.

У середині жовтня Міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпаний 15-20 листопада. У зв'язку з цим заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк закликав зернотрейдерів виважено поставитися до подальшого укладання контрактів.

Після цього міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк підтвердив можливість повної заборони на експорт пшениці з України з 15 листопада.

Раніше Мінагропрод та зернотрейдери підписали меморандум, за яким домовилися, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн тонн, у тому числі 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.

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