СБУ на українсько-молдовському кордоні виявила тунель для контрабанди етилового спирту

Співробітники Служби безпеки України спільно з міліцією викрили та ліквідували канал контрабандного переміщення етилового спирту з Молдови до України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зокрема, в м. Ямпіль Вінницької області правоохоронці виявили тунель, що веде через українсько-молдавський державний кордон. Тунель розміщений в оглядовій ямі гаража, який побудований на відстані 140 метрів від державного кордону України. У тунелі, діаметром 40x40 сантиметрів, прокладено лебідку з тросом довжиною майже 400 метрів.

Під час обшуку приватного будинку, який розташований біля гаража, правоохоронці виявили бури та інше спеціальне обладнання для прокладки кабелю, лебідки, троси та шланги. Крім цього, в гаражі знаходився вантажний автомобіль, в кузові якого виявлено п’ять 200-літрових бочок із залишками спирту.

У ході слідства встановлено, що будинок належить 45-річного місцевому мешканцю.

СБУ офіційно поінформувала про виявлення тунелю прикордонну поліцію Республіки Молдова та Місію Європейського Союзу з надання прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) для організації та проведення спільних слідчих дій.

За матеріалами СБУ органами міліції порушено кримінальну справу за фактом вчинення злочину, передбаченого ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.