Мінагропрод прогнозує незначне збільшення експорту олійних культур

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує збільшення експорту олійних культур у 2012/2013 маркетинговому році до 2,7 млн. тонн з 2,65 млн. тонн в 2011/2012 МР.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно з прогнозом міністерства, експорт насіння соняшнику нинішнього маркетингового року (МР, вересень 2011 р. - серпень 2012 р.) становить 0,2 млн. тонн проти 0,257 млн. тонн в минулому МР. Експорт ріпаку, маркетинговий рік для якого почався в липні, оцінюється на рівні 0,9 млн. тонн проти 1,16 млн. тонн в минулому МР. Прогноз щодо експорту сої становив 1,6 млн. тонн, тоді як в минулому МР сої було експортовано 1,24 млн. тонн.

Як відзначають в Мінагропроді, врожай олійних культур очікується в обсягу 11,1 млн. тонн, зокрема 7,5 млн. тонн соняшнику, 1,1 млн. тонн ріпаку, 2,5 млн. тонн сої.

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