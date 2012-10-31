Кабмін скасував обов'язкову реєстрацію експортних контрактів на постачання сільгосппродукції

Кабінет міністрів України на засіданні в середу ухвалив рішення про скасування обов'язкової реєстрації зовнішньоекономічних контрактів під час продажу сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє прес-служба першого віце-прем'єр-міністра України Валерія Хорошковського.

Крім того, за інформацією прес-служби В.Хорошковського, скасовано товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв.

Перший віце-прем'єр-міністр переконаний, що такі дії дозволять зняти зайві зобов'язання з товаровиробників і сприятимуть поліпшенню бізнес-клімату в Україні.

Як повідомляв УНІАН, згідно з ухвалою Кабміну №1254 від 13 грудня 2010 року, з 1 лютого 2011 року послуги з укладення і реєстрації зовнішньоекономічних контрактів на експорт сільськогосподарської продукції надавали Аграрна біржа (АБ) та інші товарні біржі, які сертифіковані у встановленому законодавством порядку і яким АБ надала право на участь у біржовій торгівлі.

Згідно з ухвалою, вимоги митного оформлення не поширювалися на вивезення продукції гуманітарної і міжнародної технічної допомоги.